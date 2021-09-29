Иран будет по графику оплачивать строительство Росатомом АЭС "Бушер"

Иран и Россия согласовали график оплаты строительства совместных проектов в ядерной сфере – он исключит задержки оплаты с иранской стороны и ускорит совместную работу, - заявил сегодня вице-президент исламской республики и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами по итогам переговоров в Москве с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым.

"Было согласовано, что наши платежные обязательство будут рассчитаны по времени, чтобы реализация проектов не задерживалась", - цитирует его ТАСС со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA

Речь идет о сотрудничестве в медицинской сфере, а также работе на АЭС "Бушер", включая эксплуатацию первой очереди станции и разработку второго и третьего энергоблоков, - отметил Эслами.

Напомним, задолженность иранской стороны перед Россией за работы по созданию АЭС "Бушер" составляет около 500 млн евро. Росатом строит в Иране вторую очередь АЭС "Бушер" (второй и третий энергоблоки) суммарной мощностью 2 100 МВт.