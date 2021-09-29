Мелия: у "Грузинской мечты" есть запасной план на случай помилования Саакашвили

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия заявил, что "Грузинская мечта" готовит запасной план на случай, если президент Саломе Зурабишвили решит помиловать бывшего главу государства Михаила Саакашвили.

По словам Мелия, грузинские власти не доверяют действующему президенту и готовят отходные пути. "Поделюсь с вами одной информацией, полученной от надежного источника. Они настолько не доверяют Саломе Зурабишвили, что нескольким "топ" прокурорам в прокуратуре было дано задание подготовить почву на основании новых уголовных дел", - сказал он в интервью TV Pirveli.

По его словам, если Зурабишвили помилует Саакашвили, а она может это сделать за 5 минут, у "Грузинской мечты" будет запасной план. "Это признак отчаяния. Информация надежная", - цитирует "Грузия Online" председателя ЕНД.

Напомним, ранее бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что 2 октября вернется в страну. "Конечно же, я, как и сказал, взял билет на вечер 2 октября, чтобы вместе с вами быть в Тбилиси и защитить ваше волеизъявление, а также принять участие в спасении Грузии", - написал экс-глава государства на своей странице в Facebook.