Морские круизы могут связать Сочи и Турцию

Власти Сочи намерены возобновить паромные перевозки с Турцией, а также рассматривают вопрос организации круизов.

"Проект по возобновлению паромного сообщения, безусловно, важен для развития курорта. Его реализация выгодна Сочи, это позволит снизить цену в городе на плодоовощную продукцию, которая сегодня привозится на курорт большегрузами из Новороссийска и Туапсе - в неделю поступает от 200 до 400 тонн фруктов и овощей", - рассказал мэр курорта Алексей Копайгородский.

При положительном решении всех структур и ведомств может также быть реализован проект круизных маршрутов в Турцию. "Это не только разнообразит досуг жителей и гостей курорта, но и позволит создать новые рабочие места в городе", - уверен мэр.

Паромное сообщение между Сочи и Турцией приостановили в 2013 года в связи с подготовкой к Олимпиаде 2014 года.