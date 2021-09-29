Батарейки по $2 тысячи за штуку едва не купили чиновники в Жамбылской области

Борцы с коррупцией совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" обнаружили вопиющие случаи завышения цен в рамках госзакупок, пишут казахские СМИ.

По данным zhambylnews.kz, управление цифровых технологий областного акимата решило, что пальчиковые батарейки стоят 901,7 тыс тенге (более $2,1 тыс) и выделило на покупку десяти батареек 9 млн 17 тыс тенге (свыше $21 тыс).

Получив рекомендательное письмо из департамента, чиновники изменили цены и купили батарейки по 300 тенге за штуку ($0,7).

Отдел образования едва не переплатил за компьютеры: его сотрудники собирались купить их по 380 тыс тенге (почти $900) вместо 300 тыс тенге ($700) за штуку. После оптимизации на одной этой закупке сберечь 16 млн тенге ($37,7 тыс), подчеркнул на брифинге замруководителя антикоррупционного департамента Равиль Тюлебаев.

В целом после пересмотра плана госзакупок бюджету сэкономили миллиард тенге ($2,3 млн).