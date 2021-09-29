Алуштинские спасатели сняли с ложной тропы на горе Демерджи группу туристов

Группа туристов из четырех человек отправилась на прогулку по горе Демерджи, во время которой сбилась с тропы: на помощь им пришли алуштинские спасатели, - передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"Туристы поднимались в сторону "Долины приведений" на горе Демерджи, не зная точного маршрута. Они сбились с пути и свернули на так называемую "ложную" тропу со скальными обрывами и сыпучим грунтом", - рассказали в ведомстве, передает "АиФ-Крым".

Спасатели эвакуировали туристов в безопасное место. В медпомощи никто из них не нуждался, а вся поисковая операция заняла около шести часов, - добавили в ведомстве.