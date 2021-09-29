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"Мангуст" спас от браконьеров 200 осетровых и каспийского тюленя

&quot;Мангуст&quot; спас от браконьеров 200 осетровых и каспийского тюленя

Экипаж пограничного катера "Мангуст" в северной части Каспия нашел 30 браконьерских сетей, такое сообщение распространило Пограничное управление ФСБ РФ по Калмыкии и Астраханской области.

Как сообщает "Интерфакс", длина сетей составила около километра.

Из них пограничники освободили и вернули в море более 200 особей осетровых видов, а также одного каспийского тюленя, включенного в Красную книгу России со статусом редкого вида с естественной невысокой численностью.

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