"Мангуст" спас от браконьеров 200 осетровых и каспийского тюленя

Экипаж пограничного катера "Мангуст" в северной части Каспия нашел 30 браконьерских сетей, такое сообщение распространило Пограничное управление ФСБ РФ по Калмыкии и Астраханской области.

Как сообщает "Интерфакс", длина сетей составила около километра.

Из них пограничники освободили и вернули в море более 200 особей осетровых видов, а также одного каспийского тюленя, включенного в Красную книгу России со статусом редкого вида с естественной невысокой численностью.