Аксенов отправил в отставку главу Минтранса Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ об увольнении главы Минтранса региона Евгения Исакова, документ размещен на официальном портале крымского правительства.

"Принять отставку Исакова Евгения Александровича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым - министра транспорта Республики Крым согласно поданному заявлению", - говорится в указе, передает "АиФ-Крым".

Евгений Исаков руководил транспортным ведомством республики с 20 октября 2020 года.