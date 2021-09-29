В России снова растет заболеваемость и смертность от COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 22,4 тыс случаев заболевания, умерли за сутки 857 пациентов - максимум с начала пандемии.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 22 430 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 933 (8,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 004, в Петербурге - 1 933, в Московской области - 1 933. В Крыму новых случаев 378, в Ставропольском крае - 351, в Краснодарском крае - 220, в Дагестане - 116, в Кабардино-Балкарии - 75, в Северной Осетии - 68, в Чечне - 65, в Ингушетии - 63, в Карачаево-Черкесии - 53, в Адыгее - 49.

Суточный прирост составил 0,30%, общее число инфицированных в России достигло 7 487 138 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 18 456 человек, за весь период - 6 653 941 человек.

Умерли за сутки 857 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 206 388 человек.