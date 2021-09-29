Автомобиль взорвался в Кашкадарьинской области (ФОТО)

ЧП произошло сегодня утром в Гузарском районе Кашкадарьинской области, об этом сообщила пресс-служба МЧС Узбекистана.

В 08:05 на улице Мустакилик взорвался газовый баллон в машине Lacetti, передает Газета.uz.

Водитель с легкими травмами был доставлен в больницу. Причина инцидента устанавливается.

Спасатели напомнили о необходимости строго выполнять технические требования при эксплуатации газового баллона в автомобиле.