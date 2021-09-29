Школьники в Дагестанских Огнях заразились коронавирусом

В школе №2 Дагестанских Огней произошло массовое заражение учащихся коронавирусом. Инфекция выявлена у 14 школьников и пяти учителей, - сообщили в Минздраве Дагестана.

"Положительный ПЦР-тест на COVID-19, выявленный при медосмотре у одного из учителей школы в городе Дагестанские Огни, послужил причиной профилактического обследования всех сотрудников и учащихся образовательного учреждения. Вирус был идентифицирован у пяти преподавателей и 14 учеников двух классов", - говорится в сообщении, передает "Это Кавказа".

И у детей, и у взрослых болезнь протекает бессимптомно, температура тела не повышена, они получают профилактическое лечение противовирусными препаратами и находятся под наблюдением врачей - дети и двое учителей на дому, трое учителей - в стационаре, - уточнили в министерстве.

Согласно постановлению главы города, ученики обоих классов, где были выявлены случаи заражения, переведены на дистанционное обучение. Решение о закрытии на карантин всей школы пока не принималось.