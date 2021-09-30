Может ли Южный Кавказ торговать, а не воевать

Год назад 27 сентября тупиковая ситуация вокруг Карабаха вылилась в военный конфликт между Азербайджаном и Арменией, в течение почти 30 лет оккупировавшей азербайджанские территории. Война длилась 44 дня и закончилась мирным соглашением, подписанным при посредничестве Россией 10 ноября прошлого года. Сейчас Азербайджан пытается справиться с одной из самых серьезных проблем – на освобожденных территориях осталось огромное количество мин.

The Hill подчеркивает, что расчистка этих районов помогла бы скорейшему послевоенному восстановлению. Неразорвавшиеся мины представляют собой серьезное препятствие для возвращения людей и создания инфраструктуры - не только в Азербайджане, но и между Азербайджаном и другими странами региона.

Турция, Азербайджан, Армения (наряду с Туркменистаном, Киргизией, Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, Грузией, Молдавией, Украиной, Румынией и Болгарией)- партнеры финансируемого ЕС проекта транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (коридор ТРАСЕКА). Стабильность и мир на Кавказе могут оживить подобные проекты, улучшить логистическую инфраструктуру и упростить выход на азиатские и европейские рынки для торговли.

В августе этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев призвали к началу новой эры отношений с Арменией - если Ереван проявит свою готовность. Оба лидера заявили, что готовы сотрудничать с Арменией путем развития экономических отношений и создания мультимодальных транспортных линий, которые могут облегчить торговлю между странами.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, похоже, склонен согласиться. Проблемы Армении с Азербайджаном и Турцией привели к тому, что общие границы стран были закрыты с 1990-х годов. Если Пашинян адаптирует свою внешнюю политику к этой новой реальности, он может открыть для Армении путь к тому, чтобы в будущем она была напрямую связана с региональной торговлей.

В своих заявлениях Пашинян подчеркивал важность открытия региональных транспортных маршрутов. Любой проект, который поможет связать Армению с помощью мультимодальных перевозок с соседними странами, Азербайджаном и Турцией, имеет огромное значение. Ежегодно армянская молодежь эмигрирует за границу из-за экономических трудностей страны. Новый внешнеполитический подход, основанный на принципе "давайте торговать, а не воевать", может привести к беспроигрышной ситуации.

Торговые соглашения, улучшающие экономические отношения, снижают вероятность возникновения конфликтов и нестабильности. Экономическая взаимозависимость, созданная торговлей, может предотвратить будущие конфликты и способствовать миру.

В 2009 году Турция и Армения подписали соглашение о нормализации отношений, но так и не ратифицировали его в своих парламентах. На этот раз нельзя упускать возможность, появившуюся после карабахской войны, но ее реализация зависит от соблюдения режима прекращения огня и выполнения обязательств по мирному соглашению.