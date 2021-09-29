Временный глава Гумбетовского района назначен в Дагестане

В Дагестане назначен исполняющий обязанности главы Гумбетовского района, им стал Галип Галипов.

Как сообщает РИА "Дагестан", прежний глава муниципалитета, Хаджимурад Магомедов, работавший главой района с 2017 года, был избран депутатом Народного Собрания РД VII созыва.

Галип Галипов родился в 1958 году в селении Килятль Гумбетовского района. Окончил физический факультет ДГУ, в 1982-1983 годах работал преподавателем в Килятлинской средней школе.

В 1996 году Галипов поступил в Политехнический колледж для руководящих кадров.

С 1998 по 2013 год работал в Дагестанской энергосбытовой компании, с 2008 года был ее управляющим директором.

Галип Галипов получил ряд медалей за заслуги в энергетической отрасли РФ, был награжден почетными грамотами и благодарственными письмами региональных и федеральных органов власти.