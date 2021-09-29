Матвиенко оценила заслуги Меркель в отношениях Москвы и Берлина

Россия и Германия могут обсуждать любые вопросы, в этом есть заслуга канцлера Ангелы Меркель, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

"Она сделала очень многое для сохранения отношений между нашими странами, по крайней мере, на уровне, когда мы можем по-прежнему обсуждать абсолютно любые вопросы. Если с некоторыми нашими западными партнерами взаимодействие уже, к сожалению, практически на нуле, то с Берлином дело обстоит совершенно иначе. И в этом, на мой взгляд, несомненно заслуга Меркель", - заявила Матвиенко.

Ставить заслуги Меркель под сомнение из-за того, что не все получилось - неправильно, добавила спикер.

"Как у любого другого политика, у нее не все получилось, но мы прекрасно видели, что она работала под давлением обстоятельств, подчас беспрецедентных - по крайней мере, для политиков ее поколения. Всегда надо помнить, что любой политик действует в рамках определенных исторических обстоятельств, изменить или игнорировать которые он просто не в силах", - рассказала Матвиенко.

Несмотря на то, что у канцлера всегда было немало противников как в Германии, так и в ЕС и НАТО, "она всегда была силой, которая противостояла активным поборникам этих настроений".