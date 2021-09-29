У России появились вопросы к AUKUS

Россия поставила целый ряд вопросов в связи с созданием альянса AUKUS и задаст их коллегам из ряда стран, - заявил сегодня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы имеем целый ряд вопросов в связи с созданием AUKUS, которые уже передали американской стороне. Мы их зададим австралийским коллегам, находимся в процессе их озвучивания британским коллегам", - рассказал замминистра.

Тема AUKUS не входит в повестку консультаций по безопасности РФ и США в Женеве, добавил Рябков.