В МИД прокомментировали информацию о визите Нуланд в Москву

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что на данный момент у заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд нет действующей въездной визы в РФ.

При этом он подчеркнул, что вопрос о ее визите в Россию прорабатывается.

"По состоянию на сегодня госпожа Нуланд не имеет действующей въездной визы в Россию. Но вопрос в проработке", - цитирует Рябкова РИА Новости.

В минувшую субботу, 25 сентября, министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите Нуланд, заявил, что Москва и Вашингтон сейчас готовят ряд контактов между РФ и США по линии МИД и госдепа.

Напомним, в 2019 году бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд было отказано в российской визе. Причиной стало ее включение в черный список, составленный РФ в ответ на американские ограничения.