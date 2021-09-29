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Самолет из Москвы экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за недомогания пассажирки

Самолет из Москвы экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за недомогания пассажирки

Летевший из Москвы в Барнаул лайнер совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде, рассказали в пресс-службе аэропорта.

"В ночь с 28 на 29 октября рейс, следовавший по маршруту Москва-Барнаул, совершил посадку в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова", - цитирует представителя воздушной гавани РИА Новости.

Причина незапланированной посадки - ухудшение самочувствия одной из пассажирок.

Сотрудники аэропорта вызвали "скорую помощь", и сразу после приземления женщина была госпитализирована в больницу, а самолет продолжил полет по маршруту.

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Вестник Кавказа

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