Самолет из Москвы экстренно сел в Нижнем Новгороде из-за недомогания пассажирки
Летевший из Москвы в Барнаул лайнер совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде, рассказали в пресс-службе аэропорта.
"В ночь с 28 на 29 октября рейс, следовавший по маршруту Москва-Барнаул, совершил посадку в международном аэропорту Нижнего Новгорода имени Чкалова", - цитирует представителя воздушной гавани РИА Новости.
Причина незапланированной посадки - ухудшение самочувствия одной из пассажирок.
Сотрудники аэропорта вызвали "скорую помощь", и сразу после приземления женщина была госпитализирована в больницу, а самолет продолжил полет по маршруту.
Вестник Кавказа
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