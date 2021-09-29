Ингушский поставщик топлива скрыл от государства 70 млн рублей налогов

Руководство ингушского предприятия, специализирующегося на поставках топлива, подозревается в неуплате налогов, - сообщили в следственном управлении СКР по региону.

"Следствие установило: с 2016 по 2018 годы руководство одной из организаций республики, занимающейся поставками топливно-энергетических ресурсов, не уплатило в бюджет обязательный налог на добавленную стоимость, страховые взносы и сборы, а также иные налоги, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, на сумму более 70 млн рублей", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере", - добавили в СКР региона.