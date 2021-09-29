Зурабишвили встретилась в Париже с Макроном

В Париже состоялась встреча президентов Грузии и Франции Саломе Зурабишвили и Эммануэля Макрона. Об этом сообщили в пресс-службе главы грузинского государства.

Перед очной встречей президенты у могилы Неизвестного солдата около Триумфальной арки почтили память воинов, погибших за Францию.

В ходе церемонии прозвучали государственные гимны Грузии и Франции, после чего Зурабишвили и Макрон возложили венок и минутой молчания почтили павших за Францию солдат. Затем президенты представили друг другу делегации.



После церемонии Зурабишвили и Макрон провели встречу, передает "Грузия Online".