Армянский патриархат сдал иерусалимскую землю в аренду

Вслед за православной армянская община - самая старая в Палестине. Около тысячи армян проживают в Армянском квартале, который расположен рядом с еврейским кварталом в Старом городе Иерусалима, где им предоставляется жилье, доступ в школы и другие общественные учреждения. Но недавно религиозные лидеры местных армян оказались вовлечены в скандал с палестинским руководством из-за сдачи в аренду ранее неиспользуемой земли.

Территория рядом с еврейским кварталом ранее была сдана израильскому муниципалитету под парковку. Как сообщает Al-Monitor, десятилетняя аренда, в ходе которой израильтяне потратили $2 млн на расчистку завалов и подготовку территории под парковку, была преодолена на 99 лет. Теперь арендатором выступает австрийский бизнесмен еврейского происхождения Дэнни Рубинштейн, который собирается построить там роскошный отель. Армянский патриархат заявил, что это ”принесет сотни тысяч долларов и обеспечит финансовую стабильность для испытывающей нехватку денег церкви”.

Палестинские чиновники, дважды безрезультатно обращавшиеся к местному патриархату, обратились напрямую к Армении. 22 сентября глава Палестинского высшего комитета при президенте по делам церквей в Палестине Рамзи Хури направил Католикосу всех армян Патриарху Гарегину II письмо, в котором назвал сделки с землей в Армянском квартале Старого города Иерусалима нарушением международного права, поскольку территория внутри Старого города является ”неотъемлемой частью оккупированных палестинских территорий” и регулируется соответствующими международными резолюциями. МИД Армении также был призван вмешаться.

23 сентября министр иностранных дел Иордании Айман Сафади встретился со своим армянским коллегой Араратом Мирзояном в Нью-Йорке в рамках заседания Генеральной ассамблеи ООН и призвал его ”защитить собственность Армянской церкви в Старом городе и остановить любые действия, которые могут повлиять на ее правовой и исторический статус”.

Представитель армянского патриархата, архиепископ Севан Гарибян и глава отдела недвижимости иерей Барет Ерецян ответили на обвинения, сообщив, что принятые решения пойдут на пользу церкви в долгосрочной перспективе. В заявлении от 22 сентября, опубликованном председателем Синода армянского патриархата, признается, что Церковь действительно ратифицировала соглашение о долгосрочной аренде земельного участка, известного как Коровий сад, и подчеркивается, что эта аренда обеспечит ”стабильный доход в несколько сотен тысяч долларов ежегодно на поддержку армянского патриархата”. В заявлении, подписанном отцом Самуилом Агояном, сообщается, что ”роскошная гостиница” будет построена в рамках соглашения о долгосрочной торговле ”без какого-либо риска для полной и исключительной собственности на эту землю”. Титул собственности будет окончательно зарегистрирован в Земельной книге (Табу) на имя патриархата.

Армянская церковь также раскритиковала такой элемент мусульманского права как вакф (имущество, отданное в пользование на дозволенные цели, без права на заключение с ним сделок купли-продажи, обмена или дарения): ”Развитие и строительство собственности установит и укрепит владение имуществом и защитит его от попыток посягательства со стороны отдельных лиц и вакфа, а также от возможной экспроприации и конфискации со стороны [израильских] муниципальных или государственных органов власти, которые часто отчуждают неиспользуемую землю”. Официальные лица вакфа в Иерусалиме и Аммане отказались комментировать обвинение, решив напрямую разобраться с руководством Армянской церкви.

Источники в Иерусалиме, попросившие не называть их имен, сообщили Al-Monitor, что палестинские армяне недовольны решением патриархата, многие с ним не соглашаются. Что еще более важно, похоже, что Синод Иерусалимского патриархата Армянской церкви не собирался в течение трех лет и не одобрял земельные сделки. Скорее всего, Синод, против договоров аренды, которые вызовут ненужные и долгосрочные трения с палестинцами и поддержат сторону Израиля в палестино-израильском споре по поводу Старого города Иерусалима. Заметим, что отношения Израиля с Арменией сейчас несколько напряженные - в Ереване обиделись на Израиль, чье оружие активно использовалось Азербайджаном [в ходе прошлогодней Отечественной войны за освобождение своих территорий от армянской оккупации].