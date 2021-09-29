Октябрь в Казахстане начнется с холодов

Казгидромет опубликовали прогноз погоды на 30 сентября, 1 и 2 октября.

Северо-западный антициклон уже накрыл запад республики, а с 1 октября он принесет похолодание на всю территорию Казахстана.

В четверг на севере, северо-западе, востоке, в центре и в горных районах юго-востока республики ожидаются снег и дождь, туман и гололед. К выходным станет холоднее, но солнечнее. Ночью на севере, востоке и в центре Казахстана до 1-6 градусов мороза, днем до 2-7 тепла. На северо-западе ночью также до 6 градусов мороза, днем плюс 3-13.

Заморозки случатся и на юге страны - до минус 2 ночью, днем плюс 8-13 градусов.

Теплее всего в выходные будет на западе Казахстана, днем воздух может прогреться до 15-18 градусов.