Смертельная авария унесла две жизни в Кабардино-Балкарии

Два человека стали жертвами ДТП на федеральной автодороге "Кавказ" в Баксанском районе, такое сообщение распространило УГИБДД ГУ МВД по Кабардино-Балкарии.

"В 9.09 мск в среду на 424-м километре автодороги "Кавказ" неподалеку от селения Псычох Баксанского района произошло столкновение трех автомашин - марок Audi, "ВАЗ-2107" и Лада Калина", - говорится в сообщении.

По предварительным сведениям, 60-летний водитель Lada Kalina и ехавшая с ним пассажирка получили летальные травмы.

В больницу был доставлен еще один пассажир Lada Kalina, водитель и пассажир "семерки".

На месте событий действует следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства аварии уточняются.