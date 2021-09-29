Центробанк России приобрел валюту на 14,8 млрд рублей

Центробанк России приобрел валюту на внутреннем рынке с расчетами 28 сентября на сумму 14,8 млрд руб, сообщается на сайте регулятора.

Объем валюты, купленной Банком России с расчетами 27 июля, составлял 14,9 млрд руб.

Напомним, министерство финансов России с 15 января вернулось к покупкам валюты по бюджетному правилу. За этот период объем покупки валюты на внутреннем рынке превысил 1 трлн 685,8 млрд рублей.