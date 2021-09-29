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В Турции заработали "Яндекс.Заправки"

В Турции заработали &quot;Яндекс.Заправки&quot;

Сервис "Яндекс.Заправки" впервые начал работать за рубежом – в Турции к нему подключили OPET - одну из крупнейших топливных сетей страны, - сообщили в пресс-службе компании.

"В России ежемесячно наш сервис используют уже миллион водителей, они заправляются около 4,5 млн раз. Мы считаем, что бесконтактная оплата топлива может быть востребована и на зарубежных рынках. Мы начали с Турции, потому что там хорошо знают "Яндекс", но планируем изучить и другие страны", - рассказал руководитель международного направления "Яндекс.Заправок" Анатолий Камынин, передает ТАСС.

Напомним, в турецкую сеть OPET входят 15% АЗС страны - это около 1700 станций, на которых теперь можно будет оплачивать топливо в "Яндекс.Заправках", встроенных в турецкую версию "Навигатора".

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