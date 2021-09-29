Не отключать газ без предупреждения пообещали в Узбекистане

В Узбекистане больше не будут отключать газ, не предупреждая абонентов, такое обещание дал начальник управления "Худудгазтаминот" Баходир Вахобов в ходе пресс-конференции.

"Действительно, раньше отключали газ без предупреждения. Такого больше не будет. В случае возникновения чрезвычайной ситуации и планируемых отключений население будет уведомлено через местные органы власти", - цитирует его Sputnik Узбекистан.

Вахобов добавил, что номера телефонов потребителей внесены в общую базу, благодаря этому компания сможет отправлять им заранее SMS-уведомления о необходимости погасить долг.