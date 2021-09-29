РЖД запустит осенью два круговых туристических маршрута для москвичей
РЖД планируют открыть новые туристические маршруты из Москвы, осенью станут доступны два направления, рассказал заместитель гендиректора холдинга Дмитрий Пегов.
Маршрут "Серебряный маршрут" позволит посетить четыре города: Москва -Псков - Великий Новгород - Рыбинск - Ярославль - Москва. Второй маршрут "Сказы Поволжья" выглядит так: Москва - Свияжск - Йошкар-Ола - Нижний Новгород - Москва.
Запущенный летом маршрут в Карелию (Москва - Сортавала - "Рускеала" - Москва) пользуется большим спросом, поделился Пегов.
Вестник Кавказа
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