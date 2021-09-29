ФСБ поставила заслон контрабанде в Москву каспийской осетрины

Пограничники ФСБ России перекрыли канал поставок в столичный регион особо ценных видов водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, изъяв более 2,5 т незаконно добытой на Каспии рыбы, - сообщает ФСБ РФ.

"В специально оборудованных тайниках грузового автомобиля, а также в складском помещении в Москве изъято более 2,5 т русского осетра, незаконно добытого в акватории Каспийского моря, а также несколько десятков килограмм икры рыб осетровых видов", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Сумма ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, превышает 120 млн рублей. В отношении причастных к противоправной деятельности лиц проводится расследование, - добавили в ведомстве.

Регион поставок контрабандной осетрины в сообщении не называется.