Бердымухамедов получил медали "Отважный туркмен" и "Защитник Отечества"

Меджлис Туркменистана принял решение наградить президента Гурбангулы Бердымухамедов двумя медалями: "Отважный туркмен" (Turkmen edermen) и юбилейной медалью "Защитник независимого Туркменского отечества" (Garassyz Turkmenistanyn Watan goragcysy), пишет издание "Нейтральный Туркменистан".

Награды главе государства вручила спикер парламента Гульшат Маммедова на его встрече с членами Государственного совета безопасности, приуроченной к 30-летию независимости страны.

Медаль "Отважный туркмен" Бердымухамедов получил за "особые заслуги по упрочению и защите государственной независимости, суверенитета, территориальной целостности, конституционного строя Туркменистана", "укреплению обороноспособности", "укреплению стабильности и мира во всем мире", а также "за проявленное личное мужество в выполнении особо важных и сложных задач, образцовый пример в деле воспитания защитников Родины в духе мужества и патриотизма".

Медали "Защитник независимого Туркменского отечества" глава государства был удостоен за "личный пример в достижении образцовых высоких темпов развития" страны, в укреплении и "защите государственной независимости, территориальной целостности, конституционного строя,... оборонного могущества", "воспитании защитников Родины в духе мужества и патриотизма, за личный вклад в обеспечение высокой боеспособности" армии, "конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение безопасности и спокойствия" Туркменистана и его жителей, а также "огромный личный вклад в проведение на высоком организационном уровне торжественного военного парада" к 30-летию независимости.

На той же встрече Бердымухамедов вручил членам Госсовета безопасности юбилейные медали "Защитник независимого Туркменского отечества".