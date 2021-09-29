В Грузии выявили более 1,9 тыс случаев коронавируса за сутки
За прошедшие сутки в Грузии число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 1 929.
Общее число инфицированных достигло 611 269 человек, сообщается на официальном сайте StopCov
Вылечились за сутки 1 914 пациентов, с начала пандемии - 582 805. Умерли за сутки 33 человека, за все время - 8 917.
Суточный показатель инфицирования составил 5,93%, за последние 14 дней - 6,16%.
В карантине находятся 45 человек, в стационарах наблюдаются 4 278, в ковид-гостиницах остаются 726.
В Грузии использовали 1 774 769 доз вакцин от коронавируса.
Вестник Кавказа
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