В Грузии выявили более 1,9 тыс случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Грузии число выявленных случаев коронавируса увеличилось на 1 929.

Общее число инфицированных достигло 611 269 человек, сообщается на официальном сайте StopCov

Вылечились за сутки 1 914 пациентов, с начала пандемии - 582 805. Умерли за сутки 33 человека, за все время - 8 917.

Суточный показатель инфицирования составил 5,93%, за последние 14 дней - 6,16%.

В карантине находятся 45 человек, в стационарах наблюдаются 4 278, в ковид-гостиницах остаются 726.

В Грузии использовали 1 774 769 доз вакцин от коронавируса.