Клиники МММК смогут получать не зарегистрированные в России лекарства?

Минздрав России предложил разрешить поставки не зарегистрированных в России препаратов для клиник Международного медицинского кластера (МММК).

Законопроект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, предусматривает внесение изменений в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств" и "О Международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", - передает РИА Новости.

В соответствии с проектом закона Росздравнадзор могут наделить правом регламентировать процедуру выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных препаратов, предназначенных для МММК в Сколково, а клиники-участники обяжут уведомлять фонд МММК о выявлении побочных эффектов и нежелательных реакций от приема таких лекарств.

Также фонд займется проверкой качества импортируемых препаратов в российских лабораториях или в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).