В Казахстане доля пожилых людей превысила 11% населения

Население Казахстана стареет, в 2010 году 9,9% граждан были пенсионного возраста, в 2020 году пенсионеров насчитывается 11%, сообщает ranking.kz.

За эти годы доля граждан трудоспособного возраста снизилась: с 64% до 58,3%. На тысячу человек трудоспособного возраста в Казахстане сейчас приходится 692 лица моложе и старше трудоспособного возраста (десять лет назад - 555 человек).

Увеличилась ожидаемая продолжительность жизни - с 68,4 в 2010 году до почти 71,4 в 2020 году.

Кроме того, в 2021 году численность населения Казахстана достигла 19 млн.