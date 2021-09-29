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Минобороны Армении будет управляться по-новому?

Минобороны Армении будет управляться по-новому?

Министерство обороны Армении может вернуться к прежней системе управления, этот вопрос активно обсуждается в последние дни, пишет газета "Жоговурд" со ссылкой на собственные источники.

Речь идет об объединении Генерального штаба и оборонного ведомства. Если это произойдет, то нынешний глава ГШ Артак Давтян станет первым замминистра обороны.

Кроме того, по информации издания, министр обороны Аршак Карапетян решил расформировать ряд управлений ведомства, в их числе контрольное управление: в ведомстве полагают, что военная полиция и следственные органы справятся с проведением проверок в воинских частях.

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