СГБ Узбекистана задержало афганского наркокурьера

Узбекские пограничники совместно с оперативниками СГБ задержали наркокурьера из Афганистана с крупной партией опия.

"В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области и военнослужащими Пограничных войск, был задержан гражданин Афганистана, незаконно перебравшийся на территорию Узбекистана через реку Амударья", - говорится в сообщении, передает Podrobno.uz.

При личном осмотре курьера у него было выявлено и изъято в процессуальном порядке 9 кг 84 г наркотического средства опий, – добавили в пресс-службе СГБ.