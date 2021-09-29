Стало известно о предстоящих запусках российских кораблей к МКС

Россия запустит к МКС пять кораблей до конца года, столько же - в 2022 году, следует из программы полета станции, передает РИА Новости.

Ближайший старт состоится 5 октября, "Союз МС-19" отправит в космос актрису Юлию Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова. Затем будут запущены грузовые корабли: 28 октября - "Прогресс МС-18", 24 ноября - "Прогресс М-УМ" с модулем "Причал". Последний в 2021 году запуск намечен на 8 декабря, "Союз МС-20" полетит к МКС с космическими туристами из Японии Юсакой Маэдзавой и Ёдзо Хирано, сопровождать их будет космонавт Александр Мисуркин.

В следующем году запланированы запуски двух пилотируемых кораблей "Союз" и трех грузовых "Прогресс". Согласно полетной программе, 18 марта 2022 года запустят "Союз МС-21" с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым, 21 сентября - "Союз МС-22" с космонавтами Сергеем Прокопьевым, Анной Кикиной и Дмитрием Петелиным.

Старты грузовых кораблей "Прогресс" в будущем году намечены на 15 февраля, 3 июня и 26 октября.