Азербайджанские военные в Кельбаджаре теперь смогут есть свежий хлеб (ФОТО)

В Кельбаджаре для дальнейшего улучшения продовольственного обеспечения азербайджанских военнослужащих открылся хлебопекарный цех. Такое сообщение распространило Минобороны Азербайджана.

В церемонии участвовали заместитель министра обороны - начальник Главного управления материально-технического обеспечения генерал-лейтенант Низам Османов и командующий Сухопутными войсками генерал-майор Энвер Эфендиев.

На мероприятии было отмечено, что цех, созданный для обеспечения военных, несущих службу в Кельбаджарском районе, свежим хлебом, снабжен современным оборудованием и инвентарем. К нему подведены все необходимые коммуникации, для обеспечения бесперебойного электроснабжения работает генератор.

После того, как участники ознакомились с созданными в цехе условиями, командованию передали поручения министра обороны по дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.