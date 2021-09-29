На Кубани посвежеет до 20 тепла

Сегодня воздух на большей части территории Краснодарского края прогреется лишь до 20 градусов тепла, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Прогнозируется переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Ветер северо-восточный его скорость составит 6-11 м/с, возможны порывы до 14-19 м/с, - передает "АиФ-Юг".

В Краснодаре сегодня преимущественно переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, временами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха 16-18 градусов тепла.

На Черноморском побережье Кубани ожидается норд-ост. Порывы ветра на побережье будут достигать 15-20 м/с, в Новороссийске - до 23 м/с. Столбики термометров поднимутся до 15-20 тепла. Вечером в Туапсинском районе местами возможен небольшой дождь.