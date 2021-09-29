Стоимость строительства в Грузии поднялась на 17%

Во втором квартале текущего года индекс стоимости строительства в Грузии вырос на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Национального статистического управления Грузии, индекс вырос за счет увеличения зарплат в строительном секторе (22,9%) и роста цен на строительные материалы (17,2%).

По сравнению с первым кварталом 2021 года индекс стоимости строительства в стране вырос во втором квартале на 8,2%.