44 дня Отечественной войны Азербайджана: день третий, 29 сентября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В третий день войны, 29 сентября, ожесточенные бои продолжались всю ночь, оккупанты пытались вернуться на брошенные позиции у Агдере на северо-востоке линии фронта и в Джебраильском и Физулинском районах на юге. Утром начались обстрелы приграничного Дашкесанского района Азербайджана. Освободительная азербайджанская армия между тем начала контрнаступление на город Физули.

Чтобы сбалансировать череду поражений на поле боя, Минобороны Армении усилил производство фейков на информационном фронте, заявляя о повторной оккупации ряда территорий Азербайджана и о ликвидации армянскими ПВО истребителя F-16, которые никогда не состояли на вооружении ВС АР. Также была распространена информация об отправке сыновей армянских министров на фронт без уточнения, кого именно и куда. Между тем число пострадавших от армянских обстрелов мирных жителей Азербайджана продолжило расти.

Реагируя на призывы к прекращению огня из-за рубежа, Азербайджан еще раз подчеркнул, что боевые действия ведутся и будут вестись исключительно в пределах азербайджанских границ. МО АР продолжило публиковать видеодокументы об уничтожении военной техники оккупантов. Около 10:00 стало известно о контрнаступлении в Ходжавендском районе, где был ликвидирован мотострелковый полк захватчиков. В Джебраильском районе, в свою очередь, был уничтожен командующий артиллерийской дивизией полковник оккупационных войск Армении.

В 11:00 стало известно об организации полной эвакуации оккупантов, сепаратистов и незаконных поселенцев из Ханкенди. Тогда же впервые была озвучена угроза Еревана об ударах ракетами большой дальности по удаленным от фронта мирным азербайджанским городам, впоследствии претворенная в жизнь. К этому времени под артиллерийскими обстрелами погибли уже 10 мирных граждан Азербайджана, в селе Гапанлы под обстрел попали журналисты, в селе Гарадаглы снаряд попал в медицинский пункт.

После 12:00 появилась информация о продвижении азербайджанских войск от Араза на север, к поселку Гадрут. Ереван устами марионеток в Ханкенди начал выражать недовольство нейтралитетом России, Иран сообщил, что не поставляет Армении оружие. Париж решил возобновить конструктивную работу Минской группы ОБСЕ, Швейцария предложила свою площадку, в США вновь призвали к немедленному прекращению огня, в Кремле - к переговорам. При этом Совет Безопасности ООН не оглашает повестку вечернего заседания.

К 14:30 в Ханкенди прибыли зачинщики нагорно-карабахского конфликта. Появились новые фейки об атаке на армянский город Варденис и о присутствии наемников с азербайджанской стороны. Баку сообщил о намерении ликвидировать армянские С-300. Экс-посол США в АР Роберт Секута заявил об угрозе оккупантов безопасности Европы.

К вечеру число погибших под обстрелами ВС Армении мирных жителей Азербайджана поднялось до 12 человек. После 19:00 стало известно об уничтожении еще нескольких офицеров оккупационных войск.

Вечером в прямой эфир телеканала "Россия-1" вышли президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, причем армянский лидер суммировал все имевшиеся на вооружении Еревана фейки. После этого Пашинян отменил визит в РФ армянской делегации на заседание двусторонней комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Таким образом, в третий день войны, 29 сентября, продолжались бои на северо-восточном и южном фронтах. Азербайджанская армия от Араза начала двигаться на север, к Гадруту, а оккупационные войска Армении предприняли безуспешные попытки повторно захватить освобожденные ранее земли. На информационном фронте Ереван наладил фабрику фейков для "баланса" фиксации азербайджанской стороной фактов о ходе боевых действий. Усилились обстрелы азербайджанских населенных пунктов в прифронтовой зоне и на границе двух стран.