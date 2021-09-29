Лжесиловик-"романтик" выманил 1,2 млн рублей у доверчивой жительницы Ставрополья

Мошенника, притворявшегося правоохранителем, задержали на Ставрополье. Такое сообщение опубликовано на сайте ГУ МВД по краю.

Житель Предгорного муниципального округа притворился сотрудником силового ведомства в высоком звании и выманил у жительницы Пятигорска свыше 1,2 млн рублей.

В отдел полиции с заявлением о мошенничестве пришла 40-летняя женщина. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной в соцсети, переписка шла на протяжении двух месяцев. Затем они решили пообщаться лично. В первый же день, по время прогулки по городу, гражданин поведал выдуманную историю своей жизни, а также рассказал о своем сыне, тоже якобы силовике, имеющем серьезные проблемы на работе, для решения которых нужна крупная сумма денег.

"Пятигорчанка не только поверила новому знакомому, но и не смогла остаться безучастной. Она оформила на себя несколько кредитов и уже на следующую встречу пришла с необходимыми деньгами. В третий раз с гражданином заявительница уже не увиделась, поскольку, получив большую сумму, он тут же пропал, перестал появляться в социальной сети и отвечать на звонки", - отметили в полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 30-летний житель села Юца Предгорного района - мужчина без определенного рода занятий. Он дал признательные показания, уточнив, что никакого сына у него никогда не было, и в целом все его рассказы женщине были ложью, а полученные от нее деньги он потратил на личные нужды.

Открыто уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).