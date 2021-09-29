Туристическую инфраструктуру в России будут создавать студенческие отряды

К строительству объектов туристической инфраструктуры в России привлекут студенческие отряды, - сообщил замминистра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев.

"У нас есть молодое поколение - строительные отряды, с которыми мы активно взаимодействуем, есть соглашение Минстроя с организацией "Российские студенческие отряды". Мы ее привлекаем к этой работе, чтобы она формировала отряды и направляла их на создание тех или иных объектов", - рассказал Гордеев о реализации федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры", передает ТАСС.

Также для решения проблемы нехватки кадров также прорабатывается возможность ввоза мигрантов на территорию России чартерными поездами, - напомнил замминистра.

Напомним, федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" входит в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", запущенный в нынешнем 2021 году. Он предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году с 65 млн до 140 млн в год.