На Узбекистан идет резкое похолодание

В Узгидромете предупредили о похолодании в республике в ближайшие дни.

"30 сентября на северные районы Узбекистана, а 1-3 октября на остальную территорию республики через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над центральными районами европейской части России", – отметили синоптики.

К 1 октября температура воздуха в ночные часы составит 3-8 градусов тепла, в дневные - 12-17 градусов. На севере Узбекистана будет еще холоднее - ночью 0-5 градусов, днем плюс 10-15.

С 1 по 3 октября возможны дожди, особенно в областях Ферганской долины, в высокогорных районах республики прогнозируется дождь с переходом в снег.