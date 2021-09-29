Вильфанд: бархатный сезон на Кубани завершится 5 октября

В Черном море продолжает остывать вода, к 5 октября бархатный сезон на курортах Краснодарского края закончится, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской территории России температура ниже нормы на 1-2 градуса, и это, конечно же, сказывается на температуре морской воды. Она постепенно охлаждается. Бархатный сезон максимум продлится до 3–5 октября", - предупредил синоптик, пишет ТАСС.

В ближайшие дни вода будет прохладной - в Сочи и Туапсе плюс 20 градусов, в Анапе, Геленджике - 19 градусов.

Октябрь на Кубани может начаться бабьим летом. По прогнозам местных синоптиков, дожди прекратятся, потеплеет до 21 градуса, антициклон принесет солнце и северо-восточный ветер.