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Стало известно, что стало причиной взрыва газа в жилом доме под Туапсе

Стало известно, что стало причиной взрыва газа в жилом доме под Туапсе

По предварительным данным, причиной взрыва газа на первом этаже многоэтажного дома в поселке Новомихайловском Туапсинского района стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Инцидент произошел накануне, взрывом разрушена пристройка, служившая кухней, пожара не случилось. Пострадала хозяйка квартиры - женщина 93-х лет, ее госпитализировали с ожогами кистей рук.

Следственные мероприятия продолжаются, сообщили в администрация района. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

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Вестник Кавказа

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