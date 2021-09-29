Стало известно, что стало причиной взрыва газа в жилом доме под Туапсе

По предварительным данным, причиной взрыва газа на первом этаже многоэтажного дома в поселке Новомихайловском Туапсинского района стало неосторожное обращение с газовым оборудованием.

Инцидент произошел накануне, взрывом разрушена пристройка, служившая кухней, пожара не случилось. Пострадала хозяйка квартиры - женщина 93-х лет, ее госпитализировали с ожогами кистей рук.

Следственные мероприятия продолжаются, сообщили в администрация района. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.