Крым превратится в главный "легочный" курорт России

Крым планируется сделать главным российским курортом для пациентов с поражением легких.

"До 2030 года российский полуостров станет главным "легочным" курортом страны. Определены пути модернизации туристической сферы именно в части лечебного туризма", - сообщает пресс-служба правительства региона.

Реабилитационные и медицинские программы уже готовятся по инициативе главы Крыма Сергея Аксенова.

"Благодаря своим уникальным природным особенностям Крым всегда был популярен у тех, кому показана легочная терапия. Многие десятилетия крымские санатории успешно реабилитируют пациентов, страдающих болезнями легких, в том числе туберкулезом и внебольничной пневмонией", - подчеркнули в пресс-службе.

Аксенов добавил, что новые направления помогут Крыму избавиться от репутации только пляжного курорта. "Традиционно многие заболевания лечились у нас именно благодаря крымским природным особенностям, в том числе легочные заболевания. Будем развивать компетенции, в которых мы сильны и впереди других субъектов России", - заявил он.