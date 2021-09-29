Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве в среду

В Москве и Московской области в среду будет сухо и солнечно, максимальная температура воздуха составит 14 градусов, сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве 10-12 градусов, по области - 9-14 градусов", - поделились синоптики.

Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, атмосферное давление - 762 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что относительно теплая и солнечная погода будет радовать москвичей минимум до начала следующей недели.