В Казахстане за сутки выявили меньше 2 тыс случаев COVID-19

За минувшие сутки в Казахстане коронавирус подтвердился у 1 925 человек.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в республике, больше всего новых случаев заболевания выявили в Алматы – 426, в Нур-Султане – 196, в Алматинской области – 181, в Карагандинской области – 174, в Павлодарской области – 144, в Шымкенте – 125.

Общее число инфицированных в Казахстане достигло 882 634 человек.