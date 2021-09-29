В России ужесточают регулирование выдачи потребкредитов

ЦБ РФ с 1 октября ужесточает регулирование выдачи необеспеченных потребительских кредитов в рублях.

Эта мера должна способствовать охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования, считает регулятор. В июле с той же целью по таким кредитам были возвращены на допандемийный уровень надбавки к коэффициентам риска, но результата не последовало.

Теперь Банк России снова поднимает надбавки по коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и предоставляемым закредитованным заемщикам. Эта мера снизит интерес банков к наращиванию рискованного кредитования и огранит рост долговой нагрузки населения, полагает регулятор.