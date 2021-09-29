Блинкен заявил, что Россия блокирует проведение совещания ОБСЕ по правам человека

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о сожалениях Вашингтона в связи с тем, что Россия якобы блокирует проведение ежегодного совещания ОБСЕ по соблюдению обязательств в области человеческого измерения в Варшаве.

Мероприятие должно было состояться 27 сентября. "К сожалению, Заседание по реализации мер по вопросам человеческого измерения ОБСЕ 2021 года не собралось из-за решения правительства России заблокировать встречу. Мы глубоко сожалеем по поводу этой попытки правительства России помешать проведению тщательного обзора ухудшающейся ситуации с правами человека [в РФ]", - приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепартамента.

Он добавил, что в Вашингтоне ожидают, "что ОБСЕ и государства-участники будут проводить обязательные ежегодные Заседания по реализации мер по вопросам человеческого измерения".