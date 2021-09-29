На Ставрополье стартует образовательный проект для детей на длительном лечении

На базе отделения онкологии и детской гематологии детской клинической больницы в Ставрополе заработает федеральный образовательный проект "УчимЗнаем", в рамках которого ребята, проходящие длительное лечение смогут пройти весь курс школьной программы в условиях стационара.

Команда проекта встретилась с представителями краевых министерств образования и здравоохранения, депутатами, сотрудниками городской мэрии, врачами, а также педагогами школы № 42, которые будут работать с детьми.

Проект рассчитан на 37 детей, но уже в следующем году в школе "УчимЗнаем" – Ставропольский край" могут начать курс обучения 100 человек.