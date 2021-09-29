В КНДР успешно испытали гиперзвуковую ракету

Во вторник военные КНДР провели первый запуск новой гиперзвуковой ракеты.

Академия наук национальной обороны КНДР испытала ракету "Хвасон-8" в селе Доян провинции Чаган, испытания прошли успешно, сообщает официальное северокорейское информагентство ЦТАК.

Пуск ракеты малой дальности был совершен в сторону Японского моря. Этот пуск стал седьмым испытанием оружия в КНДР в этом году.

Отмечается, что разработка гиперзвуковой ракеты входит в пятерку первоочередных задач Северной Кореи на текущую пятилетку.