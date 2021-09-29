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Димаш покинул Казахстан ради Китая

Димаш покинул Казахстан ради Китая

Казахстанский певец Димаш Кудайберген собирается продолжить творческую карьеру в Китае, об этом он написал в соцсети.

"Друзья, хочу поделиться новостью о том, что я спустя два года вернулся в Китай для продолжения моей работы в мировом шоу-бизнесе. Два года нам пришлось ждать этой встречи из-за всемирного карантина", - поделился он.

Новые идеи и планы певец намерен реализовывать вместе со своей командой в Китае. Выступать он планирует по всему миру - там где концерты возможны в условиях пандемии.

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Вестник Кавказа

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